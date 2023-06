Erki Berends meenutab lahkunud Olaf Suuderit: kui soojalt ja kui siira sümpaatiatundega ta oma pojast rääkis...

Erki sõnab, et tal on kahju, et tal jäi koos seilajast sõbraga Emajõe peal käimata, kuigi juttu oli sellest palju kordi. Erki lisab, et viimasel ajal nad Olafiga enam igapäevaselt ei suhelnud, kuid vahel kirjutasid ja teinekord said kokku. Mehed olevat rääkinud lihtsatest asjadest. „Ta endast väga ei rääkinud, ei kurtnud kunagi ega toonud töövälist elu eriti palju esile, aga ega ta midagi varjanud ka. Arutasime niisama ilmaasju,“ meenutab Erki.