Rod Stewardil sai Los Angeleses elamisest siiber: muusik pani oma häärberi krõbeda hinnaga müüki

Legendaarne muusik Rod Stewart (78) on juba mõnda aega elanud Ameerika Ühendriikides, kuid nüüd on tal saanud seal elamisest siiber. Stewarti sõnul on Los Angelese linnas, kus ta hetkel resideerub, mürgine kultuur ja ta on otsustanud oma sealse häärberi krõbeda hinnaga müügile panna.