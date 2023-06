KLÕPS | Uhke! Ameerika jalgrattapood tegi Harry ja Meghani pojale suurejoonelise sünnipäevakingituse

Sussexi hertsogipaari vanim laps Archie tähistas 6. mail oma 4. sünnipäeva. Kuigi too päev kattus tema vanaisa kuningas Charles III kroonimisega, ei tähendanud see, et noore siniverelise tähtsa päeva tähistamine kuidagi tagaplaanile jäi.

Nimelt üllatas perekonda Ameerikas Harry ja Meghani Montecito kodu lähedal asuv jalgrattapood Mad Dogs & Englishmen, kinkides poisile sünnipäevaks uue ratta. Üks rattapoe omanik Jennifer sõnas ajakirjale Hello! antud intervjuus, et tegemist on väga toreda väikese rattaga, millel on eemaldatavad abirattad.

Ratta hinnaks on umbes 250 dollarit ja see on peamiselt mõeldud lastele vanuses 4–6 aastat. Tegemist on kollakasbeežika rattaga.

„See on väga sooneutraalset värvi ratas, et see ei tunduks liiga maskuliinne või liiga feminiinne,“ ütles rattapoe omanik Jennifer ja lisas, et nad valisid sellise ratta seetõttu, et Archie õde Lilibet saaks seda samuti kasutada. Samas pidasid nad plaani ka Lilibetile oma ratas kinkida, kuid lõpuks nii ei läinud. Rattapoe omanik ei usu, et Sussexi hertsogipaar teise ratta vastu võtaks, kuna viimasel ajal on nad netikommentaatorite vihalaine alla sattunud.

Ratas viidi paari Montecito koju kohale, kuid seegi polnud lihtne. Nimelt tehti enne ratta kohaletoimetamist teisele rattapoe pidajale Martinile lausa taustakontroll. Veel kinkis ta Meghanile kena lillekimbu.

Sussexi hertsogipaar oli rattast lausa nii vaimustunud olnud, et nad otsustasid kahele rattapoe pidajale lausa eraldi tänukirja kirjutada. „Prints Harry ja Meghani, Sussexi hertsogi ja hertsoginna palvel, palun võtke vastu nende siirad tänusõnad sügavamõttelise kingi eest, mis te saatsite prints Archiele tema neljandaks sünnipäevaks. Ratas on toonud palju rõõmu ja seda hinnatakse perekonna poolt,“ seisis Sussexi hertsogipaari büroo saadetud kirjas.