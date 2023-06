TWITTERI MÖLL | „Ongi parem, kui ta seinu pahteldab...“ Evelin Poolametsa pahameel, et ta ei saa homode tõttu mõisa renoveerida, kütab kirgi

Maalehe artiklis räägib Evelin Poolamets sellest, kuidas tema ja abikaasa Anti Poolametsa perre tuli mõisaelu ja hobused kümne aasta eest. Tollal müüs perekond maha oma mugava pealinnakorteri ja kahe väikese lapsega koliti poollagunenud ja rõskesse Kulina mõisa, mis asub Lääne-Virumaal. „Nüüd on mõisa taastamisest saanud Evelini elutöö,“ seisab artiklis.

„Näete, mõisa aknad on puha pesemata, pole jõudnud veel. Pärisorje mul pole ju,“ naljatleb Evelin artiklis ja toob välja, et ennast ta mõisaprouaks ei pea. Mõisahoone eeskojas leidub puure, haamreid, kruvisi ja ka kitinuga. Tuleb välja, et tegemist on Evelini töökojaga, kus ta nikerdab ja sisekujundusideid loob, et mõisa välimust värskendada.

Veel seisab artiklis, et eelmisel nädalal tekitas tulist diskussiooni ja hämmastust Twitteris levitatud lõik raadiosaatest, mida kuulata soovitavad kommenteerijad vaid omal vastutusel. „Seal räägivad riigikogu liikmed Evelin ja Anti Poolamets pededest, friikidest, Odinetsist jne. Ja see on nii homofoobne jutt, et kuulamine on omal vastutusel,“ teatab üks kommenteerija. Evelin Poolamets näiteks ei mõista, miks kirjutab ajakiri Buduaar sellest, et Mart Haber ja Taivo Piller on koos elanud juba 31. aastat. „Mina ütlen, et kas teeme riikliku püha või?“ Anti Poolamets jätkab: „Me oleme erakonnaga 10 aastat süsteemselt sõdinud selle vastu, selle õuduse vastu. Nüüd on see käes.“

„Maalehele ütles Evelin Poolamets, et ta ei saa rahus tegeleda mõisa renoveerimisega ajal, kui homodele antakse abiellumise õigus,“ seisab artiklis. Just see lause, mis jõudis ka loo pealkirja, on Twitteri säutsumeistrite pöidlal kuumaks ajanud, nad on loonud meeme ja tekitanud sotsiaalmeediavõrgustikus paraja möllu.