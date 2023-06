Hanna Martinsoni segane unerutiin ja armastus pimeda vastu: öös on rohkem mängulisust, nurjatust ja julgust

LeHANNA ehk Hanna Martinson on laulja ja laulukirjutaja, kes sai laiemale üldsusele tuntuks läbi saate „Su nägu kõlab tuttavalt“. Alates 2020. aastast tegutseb ta lauljanime LeHANNA all. Uus lugu „Unevõlg“ on lauljal kuues singel.

Hanna rääkis hommikuprogrammis enda unerutiinist nii palju, et talle magada meeldib, aga vara magama minna ei meeldi. Samas, mida varem ärgata, seda rohkem jõuab päeva jooksul korda saata, niiet magamisega on kuidas kunagi. Unevõlga satub ikka ette.

Uus laul on mõeldud ööinimeselt ööinimestele. „Öö peidab endas salapära, millist päeval kunagi pakkuda ei ole, öös on rohkem mängulisust, nurjatust ja julgust,“ räägib lauljatar. Tema arvates on selles loos äratundmist kõigile, kes on kunagi öises peomeeleolus ajataju kaotanud, kogenud elu parimaid hetki tantsupõrandal ja lahkunud sealt alles siis, kui tuled lõpuks põlema pannakse ja lahkuma sunnitakse.

„Minu silmis on see laul justkui suvekuulutaja,“ ütles HØMI. Ta lisas, et tahab looga anda edasi suvisele ööelule omast energiat, mis tekib rahva sisse uppudes ja tähistaevast vaadates.

Tantsumuusikaprojekti HØMI taga seisab Alvar Antson, kes on varasemalt tuntust kogunud laulukirjutaja ja produtsendina. Muusikamaailmas kaheksa aastat tegutsemise jooksul on Alvar teinud koostööd erinevate tuntud artistidega. Korduvalt on tema produtseeritud laulud kõlanud Eesti Laulul ning positsioneerinud ka Spotify Eesti topis.