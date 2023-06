Mai viimasel päeval punkti saanud telesaate „Naabrist parema“ finaaltulemus on juba mõnda aega palju kõneainet pakkunud. Kui saate ajal tekkis hääletamisel Tele2 klientidele probleem, et nende puhul rakendus kõrgem tariif, siis nüüd on hääletust korraldanud Telia saanud valmis auditi, millest selgub, kuidas hääletustõrge tegelikult saate lõpptulemust mõjutas.