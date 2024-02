KROONIKA ARHIIVIST | Eesti seksikaim naine Keili Sükijainen toitumishäiretest: sellest tuleb rääkida ausalt ja ilustamata

Tänaseks teab Keili, et toitumisega seotud probleem on temaga ilmselt küll elu lõpuni, kuid ta tunneb ära, millal elukorraldus vajab muutumist.

„Dieedid ei tööta ja kõik, mida sa ei suuda teha elu lõpuni, pole jätkusuutlik,“ tõdeb Keili. Samas on armastatud teletäht leidnud palju häid nippe, kuidas tulla toime, kui ta on töötanud üle või vajumas masendusse.

Kroonika lugejad on Keili hääletanud parimaks sisuloojaks ja tänavu aasta seksikaimaks naiseks. Kumb tiitel on talle olulisem? Millised on väikesed sammud, millega Keili julgustab ennast ja teisi muutma? Kuidas on Keili leidnud enda jaoks aegalse elu? Mida hindab Keili meeste juures? Kuidas Keili on sotsiaalset patareid täidab ja mil moel on ta õppinud üksinda olemist armastama? Millised kolm soovitust annab sotsiaalmeedia spetsialistina Instagrami kasutajatele?