FOTO | George Clooney välimus on pannud fännid muretsema: kas mehe kaalulanguse taga on tõsisem probleem?

Clooney ja tema 45-aastane abikaasa Amal väisasid maikuu keskpaigas Londonis aset leidnud heategevusfondi The Prince's Trust galat. Fotod staarpaarist hakkasid levima alles nüüd, sest muretsetakse, et näitleja on liialt palju kaalu kaotanud ning näeb lausa nõrk välja.

Kuid väljaandega Radar Online vestelnud allikate sõnul räägiti Clooney uuest väljanägemisest juba antud gala ajal. „Tema sõbrad kardavad, et ta ei hoolitse korralikult enda eest,“ sõnas üks allikatest.

Kuid informeeritud inimeste sõnul pole filmistaari tervisega probleeme, vaid kaalukaotuse taga on see, et kuuekümnendates eluaastates Clooney ei tee enam jõutrenni ning ta on hakanud toituma oma naise Amali dieedi järgi. Väidetavalt järgib filmistaari abikaasa aga vägagi kalorivaest ja tervislikku menüüd, mis on pannud ka Clooney kaalu langema.

„Ta ei käi enam trennis ehk tal pole enam ka muskleid, millega uhkustada. Arvatavasti tunneb ta suurt survet, et püsida vormis ja näha hea välja abikaasa Amali kõrval, sest nad väisavad glamuurseid üritusi ju koos,“ sõnas allikas.

Tegemist pole sugugi esimese korraga, kui Clooney fännid on tema tervise pärast pidanud muretsema. Ka kolm aastat tagasi võttis filmistaar rolli nimel kaalust alla, kuid tema dieet lõppes sellega, et mehel tekkis pankreatiit. „Ma arvan, et mul oli liiga suur tahtmine hästi kiiresti kaalust alla võtta ja ma tegelikult ei hoolitsenudki enda eest,“ tunnistas näitleja toona.