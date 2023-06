Victoria, kes on aastaid ka ise YouTube'i keskkonnas tegutsenud, on Bolti kaasasutaja Martin Villigu tütar. Jõuka perekonna mõiste suvekodust on seega suur ja uhke talukompleks, kuhu kuuluvad ka mitmed kõrvalhooned. Kroonika kirjutas Villigute uuest suvekodust juba 2021. aasta lõpus ehk mõned kuud pärast seda, kui tuntud ettevõtja selle endale soetas. Kompleksi kuuluvad ka kaikoht, vaatetorn, alpakafarm, lambad ja kaunid tiigid.