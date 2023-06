Kaire Vilgats toimivast kärgperest: meie tütar väga lootis, et talle tuleks õde

Tänavuse aasta vaadatuim Eesti mängufilm, Juhan Smuuli jutustuse ainetel valminud komöödia „Suvitajad“ on kogunud juba üle 100 000 vaataja. Filmis peaosalise Sohviana säranud Kaire Vilgats (47) julgeb tunnistada, et ta on aastaid kimpus olnud vaimse tervisega ja tema heitlused-võitlused pole veel kaugeltki lõppenud. Väiksed võidud aga annavad enesekindlust ja aitavad järjest rohkem enesega sõbraks saada. Kaire sõnul on juba väljast näha, millises eluperioodis ta parajasti on - tema kaalutõus või -langus näitab tema vaimset olukorda.