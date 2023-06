Kristjan Ilves oma elukaaslasest: ta on inimene, kes on mu elule nii palju juurde andnud

Praegu elab ja treenib Kristjan Norras, toeks elukaaslane Karmen, kes sattus ta kõrvale murdepunktiaastal, nagu Kristjan üht ebaõnnestunud hooaega nimetab. „Ta on inimene, kes on mu elule nii palju juurde andnud. On väga äge, et ta on natuke sporditaustaga, aga mitte eriti — ta on mu ellu selliseid asju toonud, mida ma ise ei läheks otsima.“