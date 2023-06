MIHKEL TIKS 70 | Korvpallilegend: elumere lainetel ulpides tunduvad „kõrghetkedena“ ühed sündmused, aga mu saatust on mõjutanud hoopis teised asjad

Omaaegne Kalevi mängija ja mängujuht on end koos abikaasaga sisse seadnud Kolgakülas oma isatalus, mida tasahilju renoveerib. Nagu Mihkel ütleb, oli tema elu viimane kõrghetk see, kui õu sai jämedatest puupakkudest puhtaks ja need ka riita saetud. Kõige pikaajalisem mõju ta elule on Mihkli sõnul olnud aga otsustel alustada kooselu. Neid on tema elus olnud kolm, neist viimane käimas.