„Uue laulu“ võitnud Merit ja Märten pere toel muusikuteks: vanemad andsid kõik, et saaksime areneda ja katsetada erinevaid asju

„Me saime rahvalt väga head energiat ja tagasisidet ja see oligi kõige tähtsam. „Kurjad on ajad“ kõnetas meid ja tahtsime, et inimesed tõesti mõtleksid selle peale, mis ühiskonnas, kogu maailmas üldse toimub,“ räägib Merit. „Kuna inimesed said puudutatud sellest sõnumist, oli tekst järelikult kõnekas. Selles oli olemas ka helge moment ja lootus helgemale tulevikule. Kui me kokku hoiame, abistame üksteist ja hindame seda, mis meile on antud, siis on võimalus helgemale tulevikule. Samas ei saa loota, et kurjad ajad täiesti ära kaovad.“