Liisi Koikson oma rootslasest kallimast: tal on need omadused, mida ma ise tahaksin enda juures näha

Värskes intervjuus sõnab Liisi, et tema elukaaslane Christian on kohe kindlasti sihikindel. „Tal on need omadused, mida ma ise tahaksin enda juures näha ja millega ma vaevlen. Kui ta mõtleb, et nii ahah nüüd ma teen selle asja, siis ta hakkabki kohe minema ja läheb nii kaua, kui saab tehtud selle asja,“ ütleb lauljanna.

Veel toob Liisi välja, et Christian on tervislike põhimõtetega. „Meil on nüüd lapsed ja me tahame ju võimalikult kaua nendega koos olla ning just läbi selle prisma oleme vaadanud oma toidulaua üle,“ tõdeb ta.

Liisi ja Christian on koos olnud üle 10 aasta. Hiljuti andis lauljatar intervjuu ajakirjale Anne & Stiil, kus rääkis oma lastest ja kaasast lähemalt. Intervjuus sõnas Liisi, et aastal 2020 sündinud tütar Julia on pigem hulljulge, 2016. aastal ilmavalgust näinud Ella on aga alalhoidlikum. „Ise olen samasugune, ettevaatlik, kardan uusi olukordi,“ tunnistas Liisi siis.

Veel tõi ta välja, et Christian elab töises maailmas. „Meie köögilaua taga on ta üles ehitanud päris suure ettevõtte ja näen, kuidas ta hulljulgelt laieneb ühte ja teise riiki,“ jutustas Liisi. „Mina olen tema kõrval see kunstnik oma ebaluste ja kahtlemistega. Tema lihtsalt läheb ega kahtle üldse, ja ma nii imetlen seda! Muidugi vahepeal ta väsib, sest on endale võtnud kõikvõimalikud kohustused, mis firma laienemisega tekivad, ja siis korraks käib kõik üle pea. Aga siis joome sealsamas köögilaua ääres tassi kohvi, tema musta ja mina mandlipiimaga, kuulan kõik ta mured ära, ja isegi kui ma aidata ei oska, saab ta korraks hinge tõmmata ja leiab endas jälle jõu, et edasi liikuda,“ ütles lauljanna.