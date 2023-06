Polnud lapse nimes kindel? Khloe Kardashian andis alguses pojale teistsuguse perekonnanime

Khloe ja Tristani poeg Tatum sündis 2022. aasta juulis surrogaadi abil. Pärast lapse sündi ametlikke pabereid täites otsustas tõsielustaar anda oma pojale enda perekonnanime ehk Kardashiani. Hiljem sai poiss endale siiski isaga sama perekonnanime. Samas on väljaanne TMZ nüüd paljastanud, et ka Tatum polnud alguses poisipõnni eesnimi, kuid pole teada, mis nime Khloe alguses oma lapsele pani.

Spetsiifilist põhjust sellele, miks otsustas Khloe oma poja nime vahetada, pole teada. Väidetavalt võib põhjus olla selles, et Khloe ja Tristani surrogaat jäi lapseootele just sel ajal, kui avalikuks tuli uudis, et Tristan oli Khloe'it taas petnud ja ühe teise naisega salaja last saamas. Kokku on Tristanil kolme erineva naisega neli last.