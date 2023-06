Prints Harry ja Meghan Markle loobusid küll kolm aastat tagasi kuninglike kohustuste täitmisest, kuid sellest hoolimata on neid kutsutud kuningliku perekonna tähtsündmustele. Nüüd on aga välja tulnud, et juba sel nädalavahetusel toimuvale kuningas Charles III sünnipäevaparaadile ei ole Sussexi hertsogipaar kutset saanud.