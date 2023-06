Poleks osanud arvata! Nädala lõpus Eestis esinev Käärijä tegeleb peale meelelahutuse ka kinnisvaraga

Käärijä rääkis Soome ajakirjale Kauppalehti, et ta ei ole alati osanud rahaga ümber käia ja noorena ei tulnud tallele panemisest midagi välja: kõik, mis kätte sai, selle ära kulutas. Samas jagas artist ajakirjale ka seda, et tema pere on kaua aega kinnisvaraga tegelenud, viimasel ajal rohkem projekte käsile võtnud ja see on talle väga südamelähedane teema.