Karl Killing ja Jüri Pootsmann ei jää konkurentidest palju maha ning annavad ka oma panuse suve muusikasse

„minuga“ on suurepärane järg Karl Killingu ja villemdrillemi hitsinglile „hoia end“. Viimasega avas Karl oma debüütalbumi projekti kohe selle aasta alguses ja tõusis esmakordselt Eesti Spotify tabelis esikohale. Eesti raadiote Airplay tabelis jõudis lugu 14. kohale ja on siiani nii raadiote kui Spotify edetabelites.

„Lugu sündis algselt Helsingis kui käisin spontaansel sessioonil ühe väga andeka produtsendi Victor Nordisega. Kui paar õlut oli joodud ja meeleolu pingevabam, hakkas Nordis mulle oma instrumentaale mängima. Samal ajal hüppas ka stuudiosse üks mu väga hea sõber, Soome artist Ares, kes aitas loo meloodiatega kaasa. Laul ise oli sahtlis juba üle aasta, kuni Jüri ühel sessioonil seda kuulis ja oli väga vaimustuses. Alguses oli loo sisse laulnud Ares ja mõtteid kolksutades sain aru, et hoopis Jüri sobiks sellele laulule vürtsiks ja nii see salvestatud sai.

Olen alati tahtnud Jüriga koos lugu välja anda, sest ta on üks andekamaid ja toredamaid kutte meie muusikamaastikul. See on suur privileeg, et saan kutsuda Jürit enda sõbraks. Veel suurem au on temaga koos muusikat teha!“, kommenteeris Karl.