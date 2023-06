Eelmisel nädalal BMW-sid müünud Grete Kuld on ka majast tüdinenud

Grete tegi ajakirjanike poole avaliku pöördumise ja avaldas, et huvi Kulla pere ostude ja müükide vastu on olnud suur. „Kirju ja kõnesid tuleb palju ja et ei peaks kõikide väljaannete ajakirjanikele eraldi vastama, siis: jah, me müüsime oma maja ära. Lihtsalt tuli tunne, et tahaks vaheldust. Oleme ausalt väga palju oma koos oldud aja jooksul kolinud (sõbrad ja lähedased juba teavad seda meie kiiksu) ja võin kohe ära öelda, et ilmselt kolime mõne aasta jooksul veel. Autodega on sama lugu.“

Bemmid on endiselt müügis. Musta värvi universaali eest küsib Grete 54 900 eurot ja valge sedaani eest 66 820 eurot. Odavama BMW läbisõit on 99 400 kilomeetrit ja kallima oma 10 500 kilomeetrit.

Juunikuu Anne ja Stiili kaaneloos jagas Grete, et isegi kui ta lemmiklinn on Tartu, on paar oma elamise sisse seadnud hoopis Nõmmel – paigas, kus naine on üles kasvanud ja enam-vähem terve elu elanud. „Nõmme surusin mina Ergole peale,“ naerab ta. „Kuigi tegelikult tundis temagi, et on aeg kolida kesklinna melust eemale.“ Tänaseks on Nõmme maja juba minevik.

Mõtteid on mõlgutatud ka välismaale liikumisest. Isegi päris palju. „Ergo on selles osas eriti agar, tema oleks kohe valmis minema! Mina vajan natuke rohkem mõtlemisaega. Meie töö on ju selline, mida ei saa suuresti kodukontoris teha. See aga tekitab küsimusi, näiteks kui tihti tuleks Eestis käia. Ja üldsegi, kohta, kuhu mina tahan minna, on raske saada. Olen juba kõik skeemid läbi mõelnud,“ hakkab Grete naerma.