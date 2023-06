Jälle uus esisolist! Põhja-Tallinn vahetas Maia Vahtramäe noore lauljatari vastu välja

Juba korra aastate eest Põhja-Tallinnast lahkunud Maia Vahtramäe on taaskord otsustanud ansambli töös osalemisest loobuda ning tema asemel on kollektiiviga liitunud noor lauljatar Johanna Randmann. Selline vangerdus ei peaks ansambli tulihingelistele fännidele üllatusena tulema, sest uus liige on viimasel ajal juba kontserditel Maiat asendanud.

Samuti on Johanna nimi käinud meediast läbi seetõttu, et paari aasta eest sahistati, et lauljatar on Põhja-Tallinna ninamehe Jaanus Saksaga midagi enamat kui lihtsalt sõbrad. „Selle võib kohe kindlaks teha, et me pole koos,“ ütles Johanna 2021. aastal ning lisas, et neid seob vaid muusika.