Metsakutsu tegi 386 euro ja nelja päevaga Eestile tiiru peale

„4 PÄEVA, 3 ÖÖD. 386 EUROT. Ütlen ausalt, mulle meeldib omaette olla. Väga. See on minu jaoks auto kõige tähtsam omadus. Auto aitab mul olla omaette. Tegime kolmandat aastat järjest juunis autodega Eestile tiiru peale.“

“Mõned on küsinud, et kuidas ma seda planeerisin. Aus vastus - ei planeerinudki. Hõre Google doc, suvalised ööbimiskohad, suvalised vaatamisväärsused (näiteks esimene sihtkoht oli Linnuvabriku muna Maardu lähedal) ja kõik muu vajub ise paika. Sa oled oma autoga, sa oled Eestis, sul on magamisasjad kaasas - mis saaks valesti minna? Üldise toonina oleme alati linnas ööbimisest ja maanteedel sõitmisest eemale hoidnud. Ja tulebki kokku hea pikendatud nädalavahetus Eesti suves. Kuna kolm korda järjest on ilmaga vedanud, siis võib vist mustriks lugeda ka seda, et selliseid asju tasub teha juuni alguses.“