FOTOD | Need ongi uued tõsielustaarid! Vaata, kes saabuvad Tenerifel filmitud reality esitlusele

Uues tõsielusaates, mis toimub päikesepaistelisel ja idüllilisel Tenerife saarel, seatakse kahtluse alla tavapärased arusaamad armastusest, pannes omavahel vastamisi nii vallalised kui ka paarisuhtes osalejad, hoides nende suhte staatust hoolikalt saladuses. Kui mängus on 10 000 eurot, jäävad vaatajad mõtlema: kas armastus võidab või mureneb tugeva surve all?

„Filmimine läks ladusalt. Meie suurepärased operaatorid olid esimesest hetkest oma ülesande kõrgusel ja mõistmine, kuidas midagi filmile püüda toimus poolelt sõnalt. Lisaks operaatoritele jälgisid osalisi üle kahekümne robotkaamera, mis tagas, et mitte kui midagi ei jäänud märkamata. Kvaliteedis me allahindlust ei teinud ja eks seda on peagi ekraanilt ka näha,“ ütles „Armastus võidab alati“ saatejuht Kristjan Lüüs hiljutise pressiteate vahendusel.