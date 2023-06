FOTOD | Ongi juba keskkool läbi! Vaata, milliseks naiseks on kasvanud endise ninjatüdruku Maarja Kivi-Meriste tütar

18-aastane noor naine on Los Angeleses lõpetamas Calabasase keskkooli, kus on käinud ka mitmed kuulsad näitlejad ja muud staarid. „Üks etapp on läbi ja on üliäge, et saan minna ja alustada iseseisvat elu. Samal ajal on see väga hirmus, sest kolin nii kaugele – Bostonisse, oma perest eemale,“ räägib Nora-Liisa Õhtulehele antud värskes intervjuus.