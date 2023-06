Synne Valtri avastas enda jaoks huvitava ettevõtmise: elagu uued kogemused!

„See on koht, kus saan oma mõtteid vabalt väljendada ja sinuga jagada. Luban sulle ausust, autentsust ja kirge igas kirjas, mida postitan. Minu eesmärk on luua ruum, kus saame koos mõelda, õppida ja kasvada. Siin blogis puudutan erinevaid valdkondi nagu eneseareng, motivatsioon, tervis ja palju muud,“ kirjutas Valtri ja loodab, et tema kirjutised pakuvad lugejaile uusi vaatenurki, avavad uksi uutele võimalustele, annavad mõtteainet või kinnistavad juba teadaolevat.

„Soovin, et saaksime koos läbi käia põnevaid teekondi, avastada uusi ideid ja luua tähendusrikkaid hetki. Kutsun sind osalema meie vestlustes, ideedes kaasa rääkima, jagama oma mõtteid ja küsimusi kommentaarides. Loodan siiralt, et see blogi on sinu jaoks inpireeriv ja kutsuv. Aitäh, et oled siin ja võtad osa sellest ilusast teekonnast koos minuga.“