Mida arvavad tõsielusaatest lapsed, eksabikaasad ja ülemus? Uus reality-täht Anzelika paljastas, mida ta lähedastele kokku rääkis

Uue tõsielusaate formaat näeb ette, et kõik villas elavad osalejad ei peagi olema vallalised, vaid nende seas võib olla ka mõni armupaar. Need, kes on juba teise osalisega suhtes, peavad seda aga kiivalt varjama. Anzelika väitis oma tutvustuses, et ta on olnud juba kahel korral abielus, kuid pole välistatud, et ta võib saates olla koos ka oma armastatuga.

Anzelika paljastas Kroonikale antud intervjuus nii mõndagi oma saatevälisest elust. Tuleb välja, et ta oli täiesti kindel, et ei pääse castingust edasi ning tal oli ainult loetud tunnid aega, et otsustada, kas ta tahab Tenerifele sõita. Kuna tegemist on pereemaga, siis uurisime Anzelikalt, et kas ta ei karda, et tõsielusaatest saadud kuulsus võib tema kahte last mõjutada? Kuidas ta ärasõitu üldse oma järglastele selgitas ning mida ta ütles oma eksmeestele ja ülemusele, kes pidi talle viimasel hetkel võimaldama puhkust?