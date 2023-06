KLÕPSUD | Kuhu jäi kuulus isa? Eminemi tütar sõudis abieluranda, kuid räpparit pulmapiltidel pole

Kiirelt hakkas fännide seas levima kahtlus, et Eminem oli otsustanud oma tütre pulma vahele jätta. „Nii, et Eminem jättis Alaina pulma vahele?“ säutsus üks fänn Twitteris. „Marshalli polnudki pulmas?“ uuris ka teine fänn viidates muusiku sünninimele Marshall Bruce Mathers III. Taolisi säutse, kes tundsid muret, miks muusikut oma tütre pulmas polnud, oli veel mitmeid.

Teisalt leidus ka fänne, kes arvasid, et tegelikult oli Eminem ikka oma tütre pulmas kohal, kuid ei poseerinud koos Alainaga igal pildil. „Ärge öelge mulle, et see mees vältis oma tütre pulmas piltidel olemist? Või palus ta postitada vaid need fotod, kus teda ennast peal ei ole?“ spekuleeris üks säutsuja. Teine arvas, et Eminem oli kindlasti pulmas kohal, kuid ei tahtnud oma kuulsusega varjutada tütre tähtsat päeva ja ei roninud igale pildile seetõttu poseerima.