Inetu valik: Shakira otsuse tõttu jäävad tema lapsed Pique perekonna suursündmusest eemale

Sel kevadel kolis Shakira koos poegade Sasha ja Milaniga Hispaaniast USA-sse ning pärast lahkuminekut pandi paika see, et Piquel on õigus oma lapsi külastada. Nüüd ootab vutitähe perekonda ees tõeliselt suur sündmus – Gerardi vend Marc Pique sõuab abieluranda. Jalgpallur sooviks tähtsale päevale ka oma pojad kaasa võtta, kuid Shakira pole selleks luba andnud.

Laste hooldusõigust puudutava kokkuleppe järgi peaksid Sasha ja Milan jääma oma isaga Barcelonasse 19. juunini. Gerard oli palunud, et poistel oleks võimalik Hispaanias paar päeva kauem viibida – suur pulmapidu toimub nimelt 24. juunil. Shakira aga keeldus selles palvest ja poistel tuleb oma onu pulm vahele jätta.

„Me olime väga üllatunud, et ta ei lubanud oma lastel nende onu pulma minna. Loogiline oleks, et nad on seal kohal, kuid Shakira sellega päri pole. See on väga inetu,“ kommenteeris Hispaania ajakirjanik Lorena Vasquez ühele Hispaania telesaatele popstaari otsust.

Pique oli üritanud Shakirat moosida ja panna teda oma otsust muutma sellega, et lubab järgmisel kuul veeta poistel rohkem päevi emaga, kuid see ei pannud lauljannat oma meelt muutma. Väidetavalt soovib ta teha kõik, et Sasha ja Milan ei peaks olema samas kohas, kus Pique on oma uue tüdruksõbra Clara Chia Martiga, vahendab Marca.

Pique venna pulm oleks esimene avalik perekondlik sündmus, kus Clara Chia ja Gerard koos oleksid. Nende suhe tuli avalikuks aasta tagasi, kui Shakira ja vutitäht suure skandaaliga lahku läksid.