ARMAS KLÕPS | Anett ja Joshua Viinalassi perre oodati pikalt tüdrukut: riietepoes hakkasin kahtlema

Anett avaldas Instagramis, et ta on terve elu uskunud, et tema esimene laps saab olema tüdruk. „Kuigi mul tuli meelde, et kunagi palvetasin kes teab kelle poole, siis et mu esimene laps oleks poiss, sest mul endal on noorem vend ja vanem vend tundus nii lahe.“ Abikaasal läks teistpidi, sest Joshua on pärit suurest perekonnast ja tal on ka vanem vend Daniel Levi Viinalass.

Värske ema tõdes sotsiaalmeedias, et ta oli päris pikalt veendunud oma raseduse ajal, et perre sünnibki tütreke. „Mu peas oli ta tüdruk. Kuni paar nädalat enne UHd, kus olin Zara lasteosakonnas ja tundsin, et pean just poiste riideid vaatama. Siis jõudis kohale, et see laps võib ka sama hästi poiss olla. Kui seda reveali (lapse soo teadasaamine -toim) tegime, siis olin ma juba 2 nädalat harjunud mõttega, et see beebi tuleb poiss.“

Anett lisab, et poiste kambas on mugav ja mõnus. „Täna ei suudaks ette kujutadagi, et ma oleks tüdruku ema. Selle väikse kutiga iga päev aja veetmine on kuidagi nii loomulik. Ma olen alati ennast poiste seltskonnas koduselt tundnud, seega see kamp siin on väga mõnus.“

Joshua ja Anett kihlusid 2017. aasta 15. oktoobril ning abieluranda sõudsid nad 2018. aasta aprillikuus.

Lapseootusest teatas paar eelmise aasta juunikuu keskpaigas. Joshua postitas siis ühismeediasse foto koos humoorika tekstiga: „Kas sulle meeldib oodata? Meile küll meeldib! Pole elu sees nii väga meeldinud oodata, sest juba armastame nii väga seda väikest tegelast, kes mu hoti (kuuma -toim) abikaasa sees on.“

Jordan pärast sündi. „See oli suht rets. Pressisin mõnusalt piraka 4,172kg ja 53cm pika poisi välja endast.“