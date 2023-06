Elukaaslasest lahku läinud Evelyn Mikomägi: leidsin, et nii mina kui lapsed väärime elus siiski parimat

Ta on asutanud ja kakskümmend aastat juhtinud Eesti suurimat täisümar foto-filmi stuudiot XL-Studios, kus ka ise aastaid fotograafina on töötanud. Evelynile kuulusid 15 aastat ka rahvusvahelistel turgudel tegutsev modelliagentuur Living Models ja üheksa aastat legendaarne sušibaar Sushi Cat. Ta on välja andnud foto- ja inspiratsiooniraamatu „Daughters“, kus innustavate tsitaatide kõrvale on portreteerinud üle saja teismeeas Eesti neiu.