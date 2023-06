FOTO | Vau! 82-aastane Harry Potteri staar poseerib moeajakirja Vogue kaanel alasti: ma ei saa ulakuse vastu

Armastatud näitleja ja koomik Miriam Margolyes on juulikuu Briti moeajakirja Vogue kaaneloo staar. Ajakirjale antud intervjuus jäi Miriam oma stiili kirjeldamisega hätta. „Kui mul siis oleks seda [stiili]!“ Samas toob näitleja välja, et kannab tihti koolitüdrukute kleite. „Ma olen endiselt lapsemeelne.“

Miriam on saanud oma hea maine ausalt rääkimise ja autentseks jäämise eest. „See on tugev positsioon, kui sa ei karda iseendaks jääda.“ Seekõrval on kaanestaar aga väga kriitiline oma välimuse osas. „Ma vihkan oma suuri tisse, rippuvat kõhtu ja kõveraid jalgu.“ Sellegipoolest on Miriam aga rahul sellega, mis tal on. „Võtad antust parima. Lihtsalt peab. Annad endast parima.“

„Ma ei suuda ulakusele vastu panna.“

Praegu kirjutab näitleja ka raamatut. Vogue’ile ütles kaanestaar, et teeb seda peamiselt raha pärast ja ei tunne häbi summat avaldada. „Veerand miljonit,“ ütles ta ja lisas naljatledes: „Rohkem, kui te arvasite! Kuradi õige! Rohkem, kui keegi arvas. See on tõsine raha. Olen sellist summat vaid ühe korra filmis näitlemise eest teeninud.“

Järgmise kuu Vogue tähistab LGBTQ+ kommuuni. Miriam on juudi päritolu lesbi. „Mul pole kunagi häbi olnud, et ma lesbi olen või midagi. Ma teadsin, et see pole kriminaalne, kuna tegemist oli minuga. Ma ei saanud olla kriminaal.“

Kuigi Miriam ise Pride’i paraadidest osa ei võta, on ta õnnelik, et noored on ohjeldamatud ning seda naudivad.