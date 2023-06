Raadiohääl Romi Hasa uuest suhtesarjast: me näitame inimesi sellistena, nagu nad päriselt on

Romantilises tõsielusaates „Sellest saab meie suvi“ asuvad kaheksa looduse keskel elavat vallalist eestlast otsima endale kaaslast. Nii avanes ka Romil võimalus veeta suvi mööda Eestimaad ringi reisides ning külastada looduskauneid kohti nagu Matsalu rannaniitu ja Väike-Pakri saart. Romi Hasa vanaema oli agronoom ja vanaisa hariduselt zootehnik, mistõttu pole maaelu talle sugugi võõras. ,,Olen lapsena kõik suved maal olnud, mullaseid poolvalgeid maasikaid söönud, viis korda päevas jões ujumas käinud, rohinud, rohinud ja rohinud ning varavalgest hilisõhtuni rattaga ringi tiirutanud. Kui ma laps olin, pidas vanatädi lambaid, nii et ka heinategu oli igasuvine asi,“ meenutab raadiohääl lapsepõlve, kuid nendib, et täiskasvanuna on ta maale sattunud pigem külas käies.

Suhtesarja jõudis Romi tänu Duo Media juhi Jüri Piheli kutsele. ,,Jüri teab mind juba sellest ajast, kui ma 90-ndatel pea alaealisena Raadio 2-te sattusin ja ta on mind ka varem erinevatesse teleprojektidesse kutsunud. Kui ta küsis, et kas ma olen saate juhtimisest huvitatud, siis ma võtsin küll paar päeva mõtlemisaega, aga ega mul suuri kõhklusi polnud. Olen üsna uudishimulik ja see saade tundus põnev,’’ räägib Hasa. Romi usub saatusesse ja juhusesse ning sellesse, et asjadel tuleb lasta loomulikult juhtuda. Ja niisamuti tuli tema sõnul ka teletöö pakkumine täpselt sobival hetkel: ,, Ega ma ise kuidagi aktiivselt ei otsinud endale võimalust ekraanile pääseda, pigem see võimalus tuli ise ühel hetkel minuni ja ju siis oli õige aeg.“

Kui enamasti on tõsielusarjade ja suhtesaadete osaliseks noored, kes on end ekraanilt harjunud nägema ja kaameraga väga sina-peal, siis seekord on kangelasteks tõelised ja siirad maainimesed. ,,Kõik meie peaosalised on väga mõistlikud, toredad, kahe jalaga maa peal inimesed. Kaamera oli nende jaoks ilmselgelt alguses veidi võõras element, aga usun, et lõpuks saime kõigiga kenasti jutule. Kui esimestel hetkedel oli kaamera ees selline loomulik kohmetus, siis tegelikult pikemalt vesteldes jää alati sulas. Väga äge, et me saime nii sümpaatsed peaosalised,“ sõnab Romi ja leiab, et on suur julgustükk lubada kaamera niimoodi oma ellu.