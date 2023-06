Režissöör Franz Malmsten noppis BFMi galalt magusad võidud: muidugi olin üllatunud

Enim auhindu noppis režissöör Franz Malmsteni film „Üle piiri“, mis võidutses parima stsenaariumi, montaažirežissööri, peaosatäitja ja režissööri kategoorias. Malmsten sõnas Kroonikale, et nii suurt edu ta ei oodanud. „Konkurents oli isegi suurem kui EFTAL. 170 filmi ja 170 režissööri, see tähendab, et konkureerisin nii enda vanuseklassi tegijatega kui ka nooremate ja vanematega. Ikka olin üllatunud,“ ütles Malmsten. Noor režissöör andis mõista, et ega muud plaanis polegi, kui nüüd rohkem filme teha.