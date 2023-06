TV3 uudistetiim tegi Ukrainale helde kingituse

Saunaprojekti juht on „Seitsmeste uudiste“ reporter Allan Muuk, kes on kindel, et kui uudistetiim ja televaatajad seljad kokku panevad, saab kavatsus teoks. „Mõeldud-planeeritud ja loodetavasti varsti ka tehtud: saadame rindele sauna! Seda ikka selleks, et vabaduse ja õigluse eest võitlevad Ukraina mehed saaksid pesta end ja riideid. Sõja lõpuaega Ukrainas ei oska keegi ette ennustada ning arvatakse, et see vältab ka kogu pakaselise talve, mis tähendab, et meie sõpradel Ukrainas on väga vaja kohta, kus korrakski soe sisse saada,“ selgitas Muuk.

TV3 uudistejuhi ja -ankru Liina Kanabriku kinnitusel on kolleeg Allan saunaentusiast, kes mullu käis vaat´ et pooltes Eesti saunades, uurides, kus kõvem leil on. „Tänavu on sauna-aasta ja kohe mõtlesime, mida saunaga seonduvalt küll teha. Allan pakkus välja idee, mis kõigile meeldis ja loodame, et sellega tulevad kaasa ka televaatajad. Nimelt selleks, et saun saaks soetatud, leiab TV3 uudisterahvas oma põhitöö kõrvalt variante, kuidas lisaraha teenida,“ märkis Kanarbik.

Ühtlasi ollakse väga tänulikud ka televaatajate toetuse eest. „Kui tahate meile appi tulla, saab annetusi teha MTÜ „Saunad Ukrainasse“ kontole. Teine variant on meid endale külla kutsuda, tööd tegema panna ja selle eest pisut ka maksta. Lõpuks soetame treilersauna, mida oleks hea liigutada ning kus saaks pesta ennast, oma riided ja muidugi head kuuma leili võtta. Saun on küll kulukas, ent üheskoos tegutsedes saame kõigega hakkama,“ on Allan Muuk lootusrikas. Annetada saab suve jooksul.