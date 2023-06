Särtsakas sõidukogemus Nissan Qashqai e-Poweriga

Qashqai oli esimene mudel, mille interjöör sai täiesti uue ilme, mis on tänaseks jõudnud ka uue Ariya ja X-Trailini. Salong on avar ja ruumikas ning sinise ja musta nahaga kombineeritud disain omapärane ja stiilne. Lahendused on väga kasutajasõbralikud ning enamik funktsioone läbi mõeldud. Materjalid on kvaliteetsed ning ehituskvaliteet oma hinnaklassis konkurentsivõimeline.

Auto tagakülje disain on vaoshoitud ning isegi veidi nurgelisem kui ülejäänud külgedel. Tagatulede sisedisainis kordub taas bumerangi kuju. Väljalase on küll üsna hästi ära peidetud, kuid imitatsioonide asemel on lihtsa disainiga stangele lisatud vaid natuke mitmetonaalsust.

Külgvaatel säilib mudeli ümarus, kuid olenemata sellest on küljel siiski ka tugevamaid ja rõhuvamaid kerejooni. Futuristliku esitule juurest kulgeb kerejoon läikiva aknaraamini ning uste alaosas muutub veidi mitmekülgsemaks. Tahapoole liikudes muutub siluett katuse ja tagaakna kalde juures küll kergelt kupeelikuks, kuid kindlasti mitte piisavalt, et Qashqaid kupeemaasturite hulka liigitada.

Autonina keskele paigutatud võrdlemisi suurt Nissani logo ümbritseb brändi disainile omane V-kujuline iluvõre, mille läikiva raami disain pikeneb ka kapoti kerejoonteks ning ühineb kohati esituledega. Bumerangikujulised LED-esituled on omapärase välimusega ning valgustavad teed suurepäraselt. Stange alläärelt leiame pikliku õhuava ning funktsionaalsed õhuvoolu suunavad avad külgedelt. Eelmise generatsiooniga võrreldes on nina üldilme muutunud küll ümaramaks, kuid detailid futuristlikult kandilisemaks.

Ajaga on Qashqai linnamaasturlik välimus muutunud aina enesekindlamaks ja omapärasemaks. Samuti on auto selle ajaga üksjagu suuremaks kasvanud: kui esimese generatsiooni mudelit oleks täna õige võrrelda Juke’iga, siis kõige värskem mudel on sama suur nagu näiteks Peugeot 3008 või Kia Sportage. Disainis on äratuntavaid Nissani tunnuseid ja üldine ilme on voolujooneline ning kergelt futuristlik. Mudelile pakutakse koguni 11 erinevat värvivalikut, neist viis on kahevärvilised, musta katuseosaga.

Qashqai baasvarustuses on manuaalselt reguleeritavad tekstiilist istmed, kuid varustusastet kergitades asendub tekstiil nahaga ning lisandub ka elektriline reguleerimine mälu- ning massaažifunktsiooniga. Omas hinnaklassis on tegemist kindlasti ühtede parimate istmetega. Need toetavad selga, võimaldavad reisijal mugava asendi leida ning ka massaaž kujutab endast enamat kui vaid üht edasi-tagasi liikuvat nimmetuge.

Salongi suuruse tõttu on Qashqais ka reisijatele üpris palju ruumi, tänu millele mahuvad pikiteljel üksteise taha peaaegu ära ka kaks kahemeetrist. Ka pearuumi on kõikjal küllaga ning nõnda on Qashqai ka suurepärane pereauto. Esemete hoiustamiseks on mudeli keskkonsoolis kaks topsihoidjat, juhtmevaba laadija kliimapaneeli all ning kahetasemeline laegas käetoe all. Pagasiruumi maht on Qashqais kokku 504 liitrit, mis jääb küll konkurentidele veidi alla, kuid on igapäevasteks vedudeks täiesti piisav.

Qashqai madalaim varustusaste hõlmab endas lihtsat raadiosüsteemi väikese kuvariga armatuuri ülaosas, kuid vingema varustusega autodes ulatub samast kohast välja 8- või 12,3-tollise puuteekraaniga multimeediasüsteem. Ekraan on paigutatud käeulatusse ja see ei piira sõidu ajal juhi vaatevälja. Mugavamaks kasutamiseks on ekraani külgedel rullikud ning all kiirteenupud. Tarkvaraliselt on näha sarnasust Nissani vanema süsteemiga, kuid graafika on muutunud stiilsemaks ning üldilme kaasaegsemaks. Süsteem on kiire, loogiline ja kasutajasõbralik ning toetab Android Autot ning Apple Carplayd, viimast lausa juhtmevabalt. Sarnaselt demosõidukile saab kõrgeim varustusaste Bose helisüsteemi, mis kõlab olenemata helitugevusest väga selgelt ja dünaamiliselt. Qashqai armatuuri keskele asetatud kliimapaneel on selgesti mõistetav, kuid üpris lihtsa disainiga. Nupud asetsevad paneelil ebaühtlaselt ning visuaalselt tundub lahendus veidi poolik. Nuppude otstarve on aga üheselt mõistetav ja nende kasutamine lihtne.