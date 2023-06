KUULA JA VAATA | Suvehitt! Alika avaldas eestikeelse versiooni oma värskest singlist „Too Much“

„See laul on kirjutatud kaks kuud enne Eurovisioni ja soovisin selle lauluga motiveerida nii ennast kui ka teisi, ning et tuleb oma unistustele anda vabadust! Kõik inimesed ei peagi sind toetama ja sa ei tohi toetuda ainult nende peale. Kõige olulisem minu meelest on uskuda iseendasse! „Kas see juba igavaks ei muutu? Mängid mängu, kus võitja lõpuks puudu“ - mu lemmikud sõnad tervest laulust. Aitäh Põhja-Korea ja Kadri-Ann Mägi, et tunnete mind läbi mu muusika nii hästi, tekitades tunde nagu oleksin ise need read kirjutanud. Ole sina ise, ära kaota usku ja muidugi tee tööd nii, et tolmaks!“ ütles Alika.