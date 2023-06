Juba homme! Tartu lauluväljaku kütavad kuumaks Brennan Heart ja ItaloBrothers

Maailma DJ edetabeli DJ Mag esisajas 68. kohal paiknev artist Brennan Heart on selle suve üks suurimaid tegijaid, kes Eestit külastab. Kuna artist on Eestis käinud juba mitu korda, siis ootab ta väga meie traditsioonilisi kiluvõileibu ja rattasõitu Emajõe ääres.

Peale selle on ta ka hardstyle’is maailma tippartist. Tal on väga edukas kaubamärk ja ühtlasi raadio- ja telejaam I AM HARDSTYLE. Tegu on ühe suurima tantsumuusika üritusbrändiga, mis Euroopas tuuritab.

Brennan Heart on koostööd teinud Armin Van Buureni, Don Diablo, Tiësto ja paljude teiste suurnimedega. Samuti mängib artist kõikidel suurematel festivalidel üle kogu maailma. Tema muusika kuulub küll raskema tantsumuusika alla, kuid tema lood on justkui peavoolulikud elektroonilise tantsumuusika hitid.

Lisaks esineb suvefestivalil üks Euroopa enim nõutud live-artist ItaloBrothers, kelle kalender on suurfestivalide ja ürituste tarbeks pea aasta ette broneeritud. Tema selle suve ainus esinemine toimubki festivalil SUMMER START. Tema lood „Summer Air“, „Stamp on the Ground“, „My Life Is a Party“ ja paljud teised on saanud tantsumuusika legendideks ja panevad iga peolise jala tatsuma.