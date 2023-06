TÄNA | TIKS ja Fotografiska liidavad vaid ühel õhtul aastas kokku uhkeks peoks foto- ja etenduskunsti, muusika ja toidu

Majas on olulisel kohal ka toidukunst, mis kannab jätkusuutlikkuse maailmavaadet, restoran Fotogafiska on ainukesena regioonis pärjatud teist aastat järjest Michelini rohelise tärniga.

„Oleme vaid neli aastat vanad, aga need esimesed aastad on olnud ühelt poolt väga pikad, teisalt jälle möödunud ülikiirelt. Oleme unikaalne ning mitmekihiline kultuuriline kokkukäimise koht, mis peab end ise ära majandama. See pole olnud lihtne, arvestades kõiki väliseid mõjutajaid aga meid kannab kirg ja inspiratsioon teha kohta, mis kõnetab inimesi nii meil kui mujal. Eelmisel nädalal avasime oma esimese installatsiooni Helsingi kesklinnas, millega lükkasime nii enda füüsilisi kui kunstilisi piire ja kindlasti jätkame seda teed nii majas kui majast väljaspool“ kommenteeris Fotografiska Tallinn kaasasutaja ja tegevjuht Margit Aasmäe.

Aastat kokku võttes võib välja tuua maailma nimedest näiteks Andy Warhol, Sarah Moon, Andres Serrano, Miles Aldridge ning Sotsiaalministeeriumiga koostöös valminud Fotografiska For Life näituse ‘Eriline on tavaline’. Lisaks 1 korruse väljapanekud, mille hulgas oli nii kogukonda kaasav tehisintellekti näitus kui ka äsja avatud läbilõige Eesti kaasaegsest fotokunstist, mis sündis koostöös FOKU-ga. Maja mitmepalgeline kultuuriprogramm toob iganädalaselt publikuni mitmeid erinevaid üritusi. Fotografiska Tallinnal on unikaalne globaalne sõbrakaart, mille omanik saab kaasa võtta sõpru ning nautida igakuiselt vaid neile pakutavat programmi. Fotografiska Tallinn on kõige avatum muuseum, oodates külalisi igapäevaselt varahommikust hilisõhtuni, suvel enamus päevadel kella 23ni.