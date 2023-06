Rootsi võtab Eurovisioni korraldamist tõsiselt: avalikkuse ette lekkis salajane nõuete nimekiri võõrustajalinnale

Rootsi ringhäälingu SVT nõudmiste nimekiri lekkis hiljaaegu avalikkuse ette. Seal on välja toodud nõuded, mida peab täitma see linn, kes tuleval aastal Eurovisioni lauluvõistlust korraldab. Hetkel on teada, et Eurovisioni võõrustajalinnaks kandideerivad Stockholm, Malmö, Göteborg ja Örnsköldsvik ning nimekiri nõuetega oli saadetud nende linnade esindajatele, vahendab Iltalehti. See, milline Rootsi linn Eurovisioni lauluvõistlust tuleval aastal võõrustab, pannakse SVT Eurovisioni direktori Ebba Adielssoni sõnul paika juuli alguses.

Nimekiri on kokku 14 lehekülge pikk ja selles on 123 nõudmist. Iga leht nimekirjas on tembeldatud konfidentsiaalseks.

Paberitest selgub, et lauluvõistluse finaal toimub järgmisel aastal kas 11. mail või 18. mail. Veel tuleb välja, et lauluvõistluse korraldusareen tuleb Eurovisioni jaoks reserveerida seitsmeks või kaheksaks nädalaks.

Võõrustajalinnal ei piisa sellest, et neil on suur areen, kus lauluvõistlust pidada - neil on ka vaja pressikeskust, mis mahutaks umbkaudu 1200 ajakirjanikku. Samuti peab linnas või selle lähiümbruses olema 3500 hotellituba.

Samuti on välja toodud, et Eurovisiooni ajaks tuleb linnas leida vaba ööklubi, et seal Euroklubi üritusi korraldada. Ööklubi peab olema avatud igal päeval kella kolmeni öösel.

Veel on esitatud nõue, et hotellid peavad Eurovisioni ajal hoidma fikseeritud hindu ega tohi neid lauluvõistluse toimumise ajal tõsta. Ka taksode kohta on tehtud eritingimus - need masinad, mis sõidavad Eurovisioni logoga, peavad ka oma hinnad fikseeritud tasemel hoidma.