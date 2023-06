Ruumipuudus annab tunda: William ja Kate peavad jonnaka lähisugulase tõttu elama kitsastes tingimustest

Prints William on oma perekonnaga elanud juba mõnda aega Adelaide Cottage'is ning majas resideeruvad lisaks talle ka printsess Kate ja nende lapsed George, Charlotte ja Louis. Maja on aga nende jaoks väikseks jäänud ja nad tunnevad, et nad elavad kitsastes tingimustest.

Hetkel on nad aga sunniseisus oma elukohaga. William ja Kate sooviksid nimelt kolida Royal Lodge'i, mis on suurem ja ruumikam ning seal oleks nende perekonnal parem elada. Samas ei saa nad sinna sisse kolida, kuna hetkel elab seal Williami onu prints Andrew. Samuti on maja ajahambale jalgu jäänud ja vajab kõpitsemist.

„Buckinghami palee tahtis alguses, et prints Andrew vabastaks Royal Lodge'i, et seda saaks korralikult renoveerida ja ette valmistada uute elanike jaoks,“ teadis üks allikas väljaandele New York Post rääkida. „Walesi prints ja printsess on meeleheitlikult soovinud omale suuremat maja Windsori piirkonnas ja arutelud keskendusid alguses sellele, et nad koliksid Royal Lodge'i,“ sõnas allikas veel.

Prints Andew aga väljakolimise märke ei näita. Juba aprillist on tema vend kuningas Charles III üritanud Andrew survestama välja kolima ja seadma end sisse Frogmore Cottage'is. Varem kuulus see õdus majakene Charlesi noorimale pojale prints Harryle ja tolle abikaasale Meghan Markle'ile. Prints Andrew on Royal Lodge'is resideerunud juba alates 2002. aastast ja keeldub sealt välja kolimast.

Kuigi Adelaide Cottage'is on Williami ja Kate'i kasutuses neli magamistuba, on neil sellest hoolimata tülikas seal elada. Arvestada tuleb ka nende heaks töötava personaliga, samuti on välja toodud, et majas on mõeldud eelkõige töötamiseks, mitte elamiseks. Samuti pole Williamil ja Kate'il hetkel võimalik võõrustada külalisi või tekitada omale töötamiseks ruum.