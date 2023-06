FOTOD | Viljandi valda ehib värviline tänavakunst

Märkimisväärne on, et kõik välismaised kunstnikud külastavad Eestit esimest korda, aga erinevalt klassikalisest turismireisist veedavad nad aega hoopis väikepaikades ning teevad koostööd seinamaalide teostamisel kohalikega. Päri külas valmib Lõuna-Eesti pikim, 86 meetri pikkune seinamaal Ukraina kunstniku ning kohalike elanike koostööl. Kuni laupäevani, 17. juunini saab jälgida, kuidas valmivad püsivalt seintele jäävad maalid Ramsil, Viiratsis, Tänassilmas, Kolga-Jaanis, Päril, Puiatus ja Viljandi linnas.

Laupäeval kell 12.00 algab tasuta tänavakunsti tuur Viljandis lennukitehase eest. Tuuril Lähme seiklema Viljandi linna, et leida ülesse linna peidetud tänavakunst. Tuuri käigus saab vastuseid otsitud küsimustele: kuidas on need teosed tekkinud ning mis on nende sõnum? Tuuri viib läbi kunstiteadlane ja tänavakunstigiid Kerly Ritval. Täpsem info on leitav SIIN.