70-aastane Brosnan jääb igavesti seksikaks Bondiks

1994. aastal esitleti Londonis ametlikult viiendat James Bondi, kelleks pärast mõningast viivitust oli saanud iirlane Pierce Brosnan. Kuigi Brosnan on mänginud paljudes sarjades ja filmides, on „Bond, James Bond“ nii märgiline tegelane, et see nimi saadab teda ilmselt ka pärast surma. Kuid Brosnan on igati kõbus mees, kes tähistas hiljuti oma 70 aasta juubelit ja eelmisel aastal jõudis uues projektis ekraanidele.