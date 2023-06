FOTOD | Pärnu oma londisted. Suvepealinnas näeb betoonist korravalvureid

Nende põhitöö on tõkesteda autoliiklust seal, kus ei tohi sõita. Kuid elevantidest on saanud juba ka turismimagnet.

Londisteid on Pärnus kahes suuruses. Pisemal elevandil on kõrgust 60 sentimeetrit ja see kaalub 400 kilogrammi ning suuremad elevandid on meetri kõrgused ja kaaluvad 1300 kilogrammi. Kokku on Pärnu linnas kaheksa suurt ja 15 väikest elevanti.