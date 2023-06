66 aastat aktiivselt suitsetanud Taani kuninganna jättis halva harjumuse päevapealt maha

Iltalehti kirjutab, et kuningannale tehti veebruaris seljaoperatsioon ning sellega seoses andsid tohtrid talle nõu, et suitsetamine tuleks maha jätta. Nimelt oleks taastumisel tekkinud raskusi - suitsetamise tõttu võinuks haav paraneda aeglasemalt, tekkida kopsuprobleemid ning olla ka oht infektsiooniks.

Kuninganna jättiski päevapealt suitsetamise maha. Teoorias oleks ta võinud üks hetk uuesti alustada, ent teadaolevalt pole ta seda teinud. Ühtlasi ei tarbi ta ühtki teist nikotiinitoodet. Ta on varem ajakirjanikele öelnud, et on liiga vana selleks, et hakata sigarettide asemel kasutama midagi muud.