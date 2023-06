Laura Põldvere paljastab, miks eelistab vallalisepõlve

Laura on elanud ka USAs, Saksamaal ja Soomes. Ta on jaganud ka elukaaslastega kodusid, aga praegu on ta rahul, et elab üksinda. Lauljanna ütleb, et saab tulla ja minna, kui tahab, ning on oma aja ja kodu peremees. „Olen alati ennast suhtesse koheselt investeerinud ja nii iseenda kaotanud. Praeguseks olen juba pikemat aega vallaline olnud ja see on mõnus. Olen raamatuid lugenud, ennast arendanud ja iseendaga sõbraks saanud.“