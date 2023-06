Õnnelik fänn loodab Beyoncé`i päikeseprillide eest kena kopika teenida

Metro kirjutab, et 20aastane Valentino Rodrigues käis Beyoncé`i vaatamas eelmisel kuul Londonis. Ta istus VIP-alal. Ühel hetkel võttis superstaar eest oma päikeseprillid ja viskas need rahva hulka. Nagu võib arvata, läks seal väikeseks rüseluseks. Kokkuvõttes aga oli just Valentino see, kes prillid endale sai.

Ta plaanib need aga maha müüa, et investeerida raha oma karjääri. Nimelt on ta filmitegija. Samas möönis ta, et müügiotsus tuli raskelt. On ikkagi auasi saada endale lauljatari päikeseprillid.

Beyoncé on suhtluses fännidega meistriklass. Näiteks ühel kontserdil Saksamaal rõõmustas ta ühte paari, kes oli lapseootel. Just Beyoncé oli see, kes suurelt lavalt luges ette lapse soo - tüdruk.

Rahvas aplodeeris, kui lauljatar peatseid lapsevanemaid õnnitles.