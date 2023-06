KROONIKA PODCAST | Supermodell Karmen Pedaru karjääripööre: uut äri ehitas ta poolteist aastat üles saladuskatte all

Tänaseks on käsipallur Dener Jaanimaa ja Karmen olnud koos neli aastat ja sellest aasta abielus. Dener viis Karmeni ka mõttele, et ta võiks alustada pidžaamade disainimisega, mis on edukalt hoo sisse saanud.

Karmen tunnistab, et väga raske on leida kaaslast, kes sind hästi tundma paneb ja naerma ajab - just selline mees on Dener Jaanimaa. Käsipalli trennis käinud supermodell räägib, et vaatab pea kõki Deneri mänge. „Seda on juhtunud nii keset pildistamist kui ka lennujaamades. Vaid loetud mängud on jäänud vaatamata. Kuna ma mängisin ka ise käsipalli, siis saame hiljem mängu Facetimes mängu läbi rääkida.“

Sama palju tuge pakub Dener Karmenile - just tema soovitas, et viimane võiks hakata luksuslikke pidžaamasid disainima. Karmen kogu enda ümber väga väikese seltskonna, kellega asus tööle ja nii töötati saladuskatte all poolteist aastat. Nüüdsest on pidžaamade kollektsioon juba mõnda aega väljas ja Karmen tunnistab, et talle pakub suurt rõõmu, kui veebipoest taas tellimus tuleb.

Millised inimesed ja paigad võttis Karmen pidžaamade loomisel inspiratsiooniks? Kuidas tuleb Karmen toime kaugsuhtega ja kas sellel on ka oma plusse? Millistes riikides on Karmen läbi aastate elanud ja kuhu kuulub tema süda? Kas Karmenil on ämmaga vedanud? Kuidas sõbrunes Karmen läbi Instagrami oma lemmikuima kirjaniku Patricia Cornwelliga? Nendele ja paljudele teistele küsimustele saad vastuse, kui kuulad Kroonika podcasti, mida juhib reporter Stella K. Wadowsky.