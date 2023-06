Karl Madis sünnitusmajas surnud pojast: on kahtlus, et ta võib isegi elada

„Öeldi, et laps suri, riik matab ja maksab, aga kummaline on see, et hauakohta ei ole. Jäid kahtlused. Seal olid nüansid, kus ka Helile (Karl Madise esimeste laste ema – toim) last ei näidatud. Ta tunneb kogu aeg, et ta on olemas, ja ka sensitiiv ütles, et teil on üks poiss veel,“ ütles Madis ja lisas, et nooruses ei tulnud nad selle peale, et asja täpsemalt uurida, kuna usaldasid ametnikke, vahendab portaal Menu.

Kroonika kirjutas hiljuti, et muusik ja laulja Karl Madis avaldab, et pärast seda, kui temalt see võimalus 22 aastat tagasi ära võeti, on ta igatsenud päris oma perekonda. Praegu valmistubki maestro augustis taas isaks saama oma kahekümnendates eluaastates kaaslannaga.

Aastakümneid lavamenu nautinud Karl Madis (63) tõdeb, et ei uskunud enam isegi, et ta nii õnnelik võiks olla. „Seda on täpsemalt raske ennustada, millal poisslaps ilmavalgust näeb, aga lootus on, et augustis,“ muheleb Karl.

Muusik ja laulja elab viimaseid aastaid läbi justkui teist noorust. Kõik tema unistused on täitunud – ta on kolinud oma uude eramusse, kust avaneb vaade merele, ta on nautinud armuõnne uue kaasaga ja suve lõpus näeb ilmavalgust paari esimene ühine laps.