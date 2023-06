LÕBUS KLÕPS | Hendrik Terras rokkis perega Scorpionsi kontserdil: ema viskas ka tegelt tukka

Hendrik postitas pühapäeval oma Instagrami kontole paar klõpsu suurejoonelisest Scorpionsi kontserdist. Ühel fotol on näha, kuidas nii tema, noorem vend Uku Karl, isa Riho ja ema Kaili kontserti naudivad ja lustivad. Hendrikul on fotodel äge peapael ja on näha, et rokkmuusika läheb talle hinge.

Ligi 60 aastat maailma muusikalaval tegutsenud The Scorpions on ajastu üks suurmaid sümboleid. Oma teel on ansambel jätnud tugeva jälje heavy metali, hard rocki, glam metali ja soft rocki stiilidesse. The Scorpions loodi Saksamaal 1965. aastal kitarrist Rudolf Schenkeri poolt. Mõne aasta pärast ühines bändiga Klaus Meine, kes andis oma kordumatu häälega just selle vajaliku vokaali, mis nii äratuntavalt bändi lauludes kõlab.