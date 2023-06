Kylie Jenneri ettevõtte vastu esitati hagi: modell kurdab, et tõsielustaar ei makstud talle töötasu

Modell Sasha Palms tegi tõsielustaar Kylie Jenneri ettevõtte Kylie Cosmetics heaks tööd juba paar aastat tagasi, kuid väidab, et ettevõtte on viivitanud talle töötasu maksmisega. Asi on läinud nii kaugele, et modell on otsustanud tõsielustaari firma vastu hagi, et sel viisil oma palk sisse nõuda.