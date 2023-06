ARMAS KLÕPS | Kourtney Kardashian jagas esimesi pilte kasvavast beebikõhust

Kourtney on ka jaganud tõsielusaates „The Kardashians“ oma kunstliku viljastamise teekonda, mis lõpuks ei õnnestunud. „Me sooviks last üle kõige, aga ma tõesti usun sellesse, et Jumalal on meile midagi varuks. Kui see on beebi, siis ma usun, et see juhtub,“ räägib Kourtney oma pere tõsielusaates.